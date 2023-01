Os Brooklyn Nets viram interrompida uma série de 12 vitórias. Apesar dos 44 pontos de Kevin Durant, os nova-iorquino perderam fora com os Chicago Bulls por 121-112.

Os Bulls tiveram seis jogadores acima dos dez pontos, três deles inclusive acima dos 20: DeMar DeRozan (22 pts), Patrick Williams (22) e Nikola Vucevic, que anotou um duplo duplo, graças a 21 pontos e 13 ressaltos.

Com este desaire, os Nets foram apanhados no segundo lugar da Conferência Este pelos Milwaukee Bucks, que venceram fora os Raptors por 104-101 num jogo que foi a prolongamento. O inevitável Giannis Antetokounmpo brilhou com um triplo duplo: 30 pontos, dez assistências e um máximo pessoa de época de 21 ressaltos, isto tudo dois dias depois de ter feito 55 pontos em Washington.

Destaque ainda para o triunfo dos Los Angeles Lakers por 112-109 na receção aos Miami Heat. Sem LeBron James, ausente devido a doença, foi Dennis Schroder a liderar a formação de LA com 32 pontos (14 no último período).

Também nesta quinta-feira à noite, os Sacramento Kings perderam em casa por 120-117 com o Atlanta Hawks. Neemias Queta ficou de fora, tendo contribuído com 18 pontos e seis ressaltos para o triunfo dos Stockton Kings sobre os Salt Lake City por 127-116 para a Liga de desenvolvimento.

OUTROS RESULTADOS

Charlotte Hornets-Memphis Grizzlies, 107-131

Cleveland Cavaliers-Phoenix Suns, 90-88

Orlando Magic-Oklahoma City Thunder, 126-115

Philadelphia 76ers-Indiana Pacers, 129-126

New York Knicks-San Antonio Spurs, 117-114

Minnesota Timberwolves-Portland Trail Blazers, 113-106