Os Los Angeles Lakers foram a Milwaukee derrotar os Bucks por 119-95.

Ainda sem LeBron James, que falhou todos os 14 jogos da temporada devido a ciática, Luka Doncic comandou os Lakers com 41 pontos, nove ressaltos e seis assistências, e foi bem secundado por Austin Reaves (25 pontos, oito assistências e seis ressaltos).

Aos Bucks, que tiveram dois primeiros períodos desastrosos (perdiam ao intervalo por 65-34), de nada valeu o duplo duplo de Giannis Antetokounmpo (32 pontos e dez ressaltos).

Os Lakers estão no quarto lugar da Conferência Oeste - liderada pelos campeões Oklahoma City Thunder (13-1) - com dez vitórias e quatro derrotas, enquanto os Bucks são sétimos a Este (8-6).

Na noite deste sábado, destaque ainda para mais uma grande exibição do inevitável Nikola Jokic. O sérvio, três vezes MVP da fase regular, assinou um triplo duplo em 12 jogos da época (27 pontos, 12 ressaltos e 11 assistências) no triunfo fora de casa dos Denvers Nuggets sobre os Minnesota Timberwolves por 123-112.

Esta foi a sétima vitória seguida dos Nuggets, que estão no segundo lugar da Conferência Oeste por dez triunfos e apenas dois desaires.

Outros resultados:

Cleveland Cavaliers-Memphis Grizzlies, 108-100

Charlotte Hornets-Okhahoma City Thunder, 96-109

Indiana Pacers-Toronto Raptors, 111-129