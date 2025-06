A NBA continua à procura do modelo «perfeito» para o All-Star Game e esta quarta-feira, Adam Silver, comissário da NBA, admitiu que já em 2026 o «jogo das estrelas» vai opor os atletas americanos contra o resto do mundo.

Este modelo foi utilizado na liga norte-americana de hóquei no gelo (NHL) e em 2025, a NBA já tinha experimentado uma nova alteração, com um formato entre quatro equipas que disputam a meia-final e posteriormente a final.

«Que melhor altura para apresentar uma espécie de confronto entre a equipa dos Estados Unidos e do resto do mundo? Tivemos atenção ao que a liga de hóquei no gelo fez e ao seu grande sucesso. Olhando para o último verão, a competição olímpica foi um grande sucesso. Ainda não tenho a certeza de qual será o formato utilizado», afirmou.

Ainda com os detalhes por definir, a liga norte-americana de basquetebol partirá para uma nova experiência. O objetivo passa por procurar devolver ao All-Star Game o «brilho» de antigamente.