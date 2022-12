Anthony Davis voltou a estar em grande! Dois dias depois dos 44 apontados frente aos Milwaukee Bucks, o basquetebolista dos Los Angeles Lakers conseguiu chegar aos 55 e ainda acrescentou 17 ressaltos, desta feita no triunfo em Washington diante dos Wizards (130-119), na última madrugada.

A equipa de LA fez questão de assinalar que Anthony Davis é o primeiro jogador dos Lakers a registar 40 pontos com jogos consecutivos desde Kobe Bryant, em 2013.

Anthony Davis is the first Laker with back-to-back 40-point games since Kobe Bryant in March 2013.