As últimas 24h horas de Dennis Schroder na NBA foram as mais agitadas de que se tem memória.

Esta quinta-feira, foi o último dia em que era possível trocar de equipa na competição, e o base alemão já tinha criticado estas «trocas», afirmando à NBC Sports que eram quase como uma forma de «escravatura moderna», dado que, muitas vezes, nem sequer era questionado aos jogadores se pretendiam mudar de equipa.

Ora, a mensagem de Schroder não teve qualquer impacto nas 24h seguintes da sua carreira. Num só dia, o base foi trocado, não por uma, mas por três vezes (!).

Primeiro, a mudança dos Golden State Warriors para os Miami Heat. Seguiu-se a troca entre os Heat e os Utah Jazz e por último, dos Jazz para os Detroit Pistons. De recordar, que Schroder já tinha começado a temporada nos Brooklyn Nets, quando depois se mudou para os Warriors.

Assim, o jogador alemão iguala um recorde, que pode ser um que nem todos querem alcançar. O base de 31 anos representou cinco equipas numa só temporada, igualando Bobby Ray Jones Jr. no ano de 2008. O extremo americano fez parte dos Denver Nuggets, Memphis Grizzlies, Houston Rockets, Miami Heat e San Antonio Spurs.

Esta temporada, Dennis Schroder conta com médias de 14.4 pontos por jogo, 5.5 ressaltos e ainda 2.6 ressaltos por partida.

Dennis Schroder has been on 4 teams in the last 24 hours...



He now ties the NBA record for most teams in a season (5)



Nets ➡️ Warriors



Warriors ➡️ Heat



Heat ➡️ Jazz



Jazz ➡️ Pistons



He compared the NBA trade deadline to "Modern Slavery" before being traded to the Pistons pic.twitter.com/p0koYnplEi