Kevin Porter Jr., jogador dos Houston Rockets, foi detido esta segunda-feira, acusado de agredir a namorada, Kysre Gondrezick.

Segundo um porta-voz da polícia de Nova Iorque, citado pela ESPN, as autoridades foram alertadas para a situação às 06h45, depois de uma chamada para o 112. O base terá agredido e tentado estrangular a companheira, Kysre Gondrezick, também ela basquetebolista.

«Ao chegar ao local, os policiais foram informados de que uma mulher de 26 anos foi agredida no lado direito do rosto e que reclamou de dores no pescoço. Uma investigação preliminar no local determinou que um indivíduo conhecido bateu na mulher várias vezes no corpo e colocou-lhe as mãos à volta do pescoço», disse o porta-voz, acrescentando que a antiga jogadora dos Chicago Sky, da WNBA, foi transportada para o hospital.

Porter Jr., diga-se, já havia sido detido em 2020, por posse de armas de fogo e droga.

A NBA já reagiu, num comunicado assinado pelo porta-voz da liga Mike Bass: «A administração da NBA está em contacto com os Houston Rockets e no processo de recolha de mais informações.»