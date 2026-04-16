Os Boston Celtics de Neemias Queta já conhecem o adversário nos play-offs da NBA.

Após derrotarem os Orlando Magic por 109-97, os Philadelphia 76ers asseguraram o sétimo lugar da Conferência Este e o consequente embate com a equipa do poste português, que terminou no segundo lugar. Nota para os 31 pontos de Tyrese Maxey, o melhor marcador do encontro.

As duas equipas medem forças este domingo, no primeiro jogo dos play-offs, precisamente no reduto dos Boston Celtics.

RELACIONADOS
Libertadores: Cruzeiro de Artur Jorge perde com golo ao cair do pano
CONCACAF: Paulinho «bisa» e Toluca segue para as meias-finais da Champions