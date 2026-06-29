Os Boston Celtics acionaram a opção contratual e prolongaram o contrato de Neemias Queta por mais um ano. O poste português de 26 anos conseguiu as melhores médias pessoais na NBA em 2025/26, com 10 pontos, oito ressaltos e duas assistências em 83 jogos.

De acordo com a imprensa norte-americana, Neemias Queta – habitual titular do “Verdão” – deverá ver o contrato renovado nas próximas semanas. O português aufere 2,7 milhões de dólares por época, cerca de 2,4 milhões de euros.

Nesta segunda-feira, os Celtics também prolongaram os contratos de Jordan Walsh e de Dalano Banton.

RELACIONADOS
OFICIAL: Lewandowski reforça o Chicago Fire
Pany Varela: «Pai, finalmente vês o teu filho ganhar no teu Benfica»
«Quero um convite para o casamento»: Djokovic interrompe jogo em Wimbledon