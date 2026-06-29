Basquetebol
Há 23 min
NBA: Boston Celtics prolongam contrato de Neemias Queta
Poste português conseguiu a melhor época na NBA
SS
Poste português conseguiu a melhor época na NBA
SS
Os Boston Celtics acionaram a opção contratual e prolongaram o contrato de Neemias Queta por mais um ano. O poste português de 26 anos conseguiu as melhores médias pessoais na NBA em 2025/26, com 10 pontos, oito ressaltos e duas assistências em 83 jogos.
De acordo com a imprensa norte-americana, Neemias Queta – habitual titular do “Verdão” – deverá ver o contrato renovado nas próximas semanas. O português aufere 2,7 milhões de dólares por época, cerca de 2,4 milhões de euros.
Nesta segunda-feira, os Celtics também prolongaram os contratos de Jordan Walsh e de Dalano Banton.
The Boston Celtics have exercised the team options in the contracts of Neemias Queta, Jordan Walsh, and Dalano Banton.— Boston Celtics (@celtics) June 29, 2026
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TAGS: Basquetebol NBA Neemias Queta Neemias Queta
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