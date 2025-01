Na quarta noite de 2025, os Chicago Bulls venceram os New York Knicks numa noite especial, com destaque para Zach LaVine (33 pontos), Coby White (9 triplos) e Nikola Vucevic (22 pontos, 12 ressaltos).

Pelo lado dos Knicks, Karl-Anthony Towns marcou 44 pontos e somou 16 ressaltos, mas não foi suficiente para evitar a segunda derrota consecutiva.

A noite teve emoção extra com a homenagem a Derrick Rose no intervalo, que depois de saber que a sua camisola n.º 1 vai ser retirada a partir da próxima temporada, juntando-se a um grupo restrito de lendas de Chicago, que conta com nomes como Michael Jordan e Scottie Pippen. Neste sentido, os Bulls não deixaram fugir o «D.Rose Day» e homenagearam o atleta que fez história pela franquia há uns anos, e que agora se reformou.

Já em Detroit, os Pistons derrotaram os Timberwolves num duelo de titãs da nova geração da NBA. Anthony Edwards, num recorde de carreira, anotou 53 dos 105 pontos dos Minnesota Timberwolves mas não foi capaz de evitar a derrota, isto porque, os Pistons, liderados por Cade Cunningham, que somou 40 pontos, seis ressaltos e nove assistências, acabaram por vencer com 119 pontos.

Nikola Jokic, por outro lado, comandou os Denver Nuggets à vitória sobre os Spurs com 46 pontos, 10 ressaltos e 10 assistências. No prolongamento, Jokic marcou 9 dos 14 pontos da equipa, garantindo o triunfo por 122-111.

Victor Wembanyama, que celebrou o 21.º aniversário, teve 20 pontos, 23 ressaltos e 4 bloqueios, mas não pontuou no tempo extra. Devin Vassell (19 pontos) empatou o jogo nos segundos finais do tempo regulamentar, mas os Spurs não conseguiram resistir ao domínio de Jokic.

Embiid em destaque em Nova Iorque

Joel Embiid liderou os 76ers com 28 pontos e 12 ressaltos, mesmo ao jogar após estar em dúvida por lesão. Tyrese Maxey contribuiu com 18 pontos na vitória sobre os desfalcados Brookly Nets (123-94), que tiveram Ziaire Williams como destaque com 19 pontos.

Blazers vencem em Milwaukee

Anfernee Simons foi decisivo para os Blazers com 28 pontos, incluindo as jogadas cruciais nos minutos finais no triunfo fora sobre os Milwaukee Bucks por 105-102. Giannis Antetokounmpo liderou os Bucks com 31 pontos e 11 ressaltos, mas um erro de Damian Lillard nos instantes finais garantiu a vitória dos Blazers.

Clippers com triunfo seguro

Kawhi Leonard voltou de lesão e anotou 12 pontos em 20 minutos, ajudando os Clippers a dominarem os Hawks em casa por 131-105. Foi a primeira partida de Leonard desde abril, mostrando sinais de recuperação.

Warriors impõem-se na receção aos Grizzlies

Mesmo sem Stephen Curry e Jonathan Kuminga, os Warriors venceram em casa os Grizzlies por 121-113 com Andrew Wiggins em destaque com 24 pontos e Dennis Schroder com 17, superando as adversidades para garantir o resultado.