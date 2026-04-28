Os Oklahoma City Thunder venceram fora os Phoenix Suns por 131-122 e fecharam a primeira ronda dos playoffs com quatro vitórias em quatro jogos, mostrando que os campeões em título estão bem e recomendam-se.

Os Thunder, que têm agora um registo de 12-0 nas primeiras rondas nas últimas três épocas, aguardam pelo vencedor da eliminatória entre Los Angeles Lakers e Houston Rockets, que está nesta altura favorável à equipa de LA (3-1).

Shai Gilgeous-Alexander, estrela dos campeões da NBA, voltou a estar em destaque, com 31 pontos e oito assistências.

Num dos outros jogos desta segunda-feira, os Denver Nuggets de Nikola Jokic reduziram para 3-2 a eliminatória diante Minnesota Timberwolves e evitaram a imediata na primeira ronda dos playoffs.

Com mais um triplo duplo (27 pontos, 16 assistências e 12 ressaltos), Jokic carregou a equipa da casa às costas para um valioso triunfo por 131-122. Os Timberwolves, que tiveram Julius Randle em excelente plano (27 pontos, nove ressaltos e seis assistências), não puderam contar com o lesionado Anthony Edwards, que enfrenta várias semanas de paragem devido a uma lesão no joelho esquerdo.

Destaque ainda para mais um triunfo dos Orlando Magic sobre os Detroit Pistons, agora em casa por 94-88. Diante daquela que foi a melhor equipa da fase regular na Conferência Este, a turma da Flórida lidera agora a série por 3-1 e está a uma vitória de conquistar a primeira vitória numa ronda dos playoffs em 16 anos.