A NBA cancelou os planos dos Atlanta Hawks para homenagear o clube de striptease «Magic City», no próximo dias 16 de março, face ao encontro com os Orlando Magic.

De acordo com o comissário Adam Silver, apesar de ser valorizada a perspetiva da equipa, as «preocupações significativas» de diversos intervenientes na liga, incluindo adeptos e funcionários, fizeram com que a decisão fosse para a frente. «Acredito que cancelar a homenagem seja a decisão correta para a comunidade da NBA em geral», afirma.

«Apesar de estarmos muito desapontados com a decisão da NBA em cancelar a nossa «Segunda-Feira Mágica», respeitamos por completo essa decisão. Enquanto franquia, mantemo-nos empenhados em festejar o melhor de Atlanta, com autenticidade, de forma a manter a união entre todos», pode ler-se na publicação dos Hawks.

Recorde-se que esta homenagem dos Atlanta Hawks gerou uma enorme controvérsia no seio da NBA, com diversos jogadores a apelar à proteção e valorização das mulheres e outros a considerarem legítima a intenção dos Atlanta Hawks.