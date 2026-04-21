Os Cleveland Cavaliers aumentaram a vantagem sobre os Toronto Raptors na primeira ronda dos play-offs para 2-0, com uma vitória por 115-105, em casa, na última madrugada.

A formação de Ohio contou com as exibições inspiradas de Donovan Mitchell (30 pontos), James Harden (28) e Evan Mobley (25). Nos visitantes, Scottie Barnes foi o melhor no capítulo dos pontos, com 26.

O jogo três está marcado para a madrugada de quinta para sexta-feira e será o primeiro da série em Toronto.

Também na última noite, os Atlanta Hawks venceram os New York Knicks, por 107-106, no Madison Square Garden. A série está agora empatada em 1-1.

Os Hawks tiveram de correr atrás do prejuízo durante quase toda a partida, mas destacaram-se claramente no quarto período (28-15).

CJ McCollum somou 32 pontos, o melhor registo da partida. Já no lado dos New York Knicks, Jalen Brunson acumulou 29.

Os Minnesota Timberwolves também deixaram tudo igual na série com os Denver Nuggets. Depois da derrota no jogo inaugural, venceram por 119-114 a jogar fora de casa.

Os Nuggets chegaram mesmo a ter uma vantagem de 19 pontos no segundo período. Mas, com Nikola Jokic no banco, a equipa da casa abrandou o ritmo e permitiu a reação dos visitantes, que levaram tudo empatado para intervalo.

Anthony Edwards esteve em plano de destaque nos Minnesota Timberwolves, com um duplo-duplo (30 pontos e dez ressaltos), sendo ainda ajudado pelas exibições de Julius Randle (24 pontos, nove ressaltos e seis assistências) e Donte DiVincenzo (16 pontos, sete ressaltos e seis assistências).

Nos anfitriões, Jamal Murray também chegou aos 30 pontos, enquanto Jokic ficou à beira de um triplo-duplo, com 24 pontos, 15 ressaltos e oito assistências.

Os Nuggets ficam, agora, obrigados a vencer, pelo menos um dos jogos em Minneapolis. O primeiro é já na madrugada de sexta-feira.