Neemias Queta recebeu uma «má» notícia na noite desta terça-feira, sendo que os Celtics se preparam para contratar Nikola Vucevic aos Chicago Bulls.

De acordo com informação avançada pelo jornalista Shams Charania, a formação de Boston vai trocar o base Anfernee Simons e ainda uma escolha de segunda ronda no draft para receberem o poste montenegrino de 35 anos.

Além de Neemias Queta, os Celtics têm ainda Luka Garza para a posição, sendo que o internacional português está a atravessar o melhor momento desde que chegou à equipa, com uma média de 10,1 pontos e 8,1 ressaltos por jogo.

Em contrapartida, a época de Nikola Vucevic nos Chicago Bulls tem sido dominada por 100 por cento de titularidades e uma média de 16,9 pontos por jogo, assim como 9,0 ressaltos e 3,8 assistências. Nota para a experiência do poste montenegrino, que está na 15.ª época na NBA.