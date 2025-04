Os Boston Celtics receberam e venceram os Phoenix Suns por 123-103, num jogo em que Neemias Queta contribuiu com dois pontos e dois ressaltos.

À procura de somar mais uma vitória e manter o segundo lugar na Conferência Este, a equipa da casa começou da melhor forma e chegou ao intervalo a vencer por 13 pontos, com grande destaque para as exibições de Jaylen Brown (31 pontos) e Jayson Tatum (23 pontos, oito ressaltos e oito assistências).

Na segunda metade do encontro, os Suns não conseguiram responder ao domínio dos Celtics e o triunfo acabou por ficar selado com um novo recorde de triplos na história da NBA. Com um total de 1.364, a equipa de Boston superou os 1.363 dos Golden State Warriors, em 2023, numa só temporada.