NBA: Celtics e Spurs surpreendidos, Wembanyama sofre lesão arrepiante
Neemias Queta foi titular na derrota de Boston perante os Philadelphia 76ers
Surpresa em Boston, onde os Philadelphia 76ers venceram por 111-97 e igualaram a eliminatória com os Celtics (1-1), no play-off da NBA, à boleia de uma noite memorável de V.J. Edgecombe (30 pontos e 10 ressaltos) e Tyrese Maxey (29 pontos e nove assistências).
Neemias Queta voltou a ser titular no Verdão, tendo somado oito pontos e seis ressaltos em quase 28 minutos de utilização.
Pelos Celtics, que ficaram sem a vantagem do “fator casa” na eliminatória, Jaylen Brown somou 36 pontos e Jayson Tatum ficou às portas do triplo-duplo (19 pontos, 14 ressaltos e nove assistências).
Philadelphia converteu um total de 19 triplos, seis deles saídos das mãos de V.J. Edgecombe, que jogou grande parte do encontro condicionado fisicamente.
Por falar em resultados inesperados, os Portland Trail Blazers ganharam em San Antonio por 106-103 num jogo marcado pela lesão sofrida por Victor Wembanyama.
O poste francês desequilibrou-se na sequência de uma falta cometida por Jrue Holiday e caiu desamparado, batendo de forma violenta com o rosto no solo. Wemby deixou o jogo logo aí, ainda no segundo período, e viu o seu nome ser incluído no protocolo de concussões cerebrais da NBA, o que o poderá levar a falhar as partidas seguintes da eliminatória com os Trail Blazers, que está agora empatada 1-1.
Scoot Henderson, com 31 pontos, foi a figura principal no triunfo de Portland, que recuperou de uma desvantagem de 14 pontos (93-79) no último período.
Já os Los Angeles Lakers tornaram a vencer os Houston Rockets (101-94), ampliando a vantagem na eliminatória para 2-0. LeBron James, de 41 anos, voltou a destacar-se com 28 pontos, oito ressaltos e sete assistências, tendo sido bem acompanhado por Marcus Smart (25 pontos).