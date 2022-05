Demolidores!

A jogar em casa, os Boston Celtics venceram os Milwaukee Bucks no jogo sete, por 109-81, e carimbaram o acesso à final da Conferência Este.

Grant Williams foi o melhor marcador da partida, com 27 pontos, enquanto Jayson Tatum terminou com 23. Mas a principal figura da partida, sobretudo no primeiro quarto, foi Giannis Antetokounmpo, que conseguiu 25 pontos, além de 20 ressaltos ganhos.

Os Bucks até venceram no primeiro quarto, pelo parcial de 26-20, mas já chegaram ao intervalo com uma desvantagem de cinco pontos. O início dos Celtics no terceiro período foi preponderante, com a equipa a cavar uma diferença de 12 pontos, que dilatou até ao final do encontro.

Com a série fechada em 4-3, os Boston Celtics marcam agora encontro com os Miami Heat, que eliminaram os Philadelphia Sixers.

O resumo da partida: