A Fase Regular da NBA foi inaugurada na madrugada desta quarta-feira, em Boston, no reduto dos campeões. E a defesa do título foi iniciada de forma convincente, diante dos New York Knicks (132-109).

Os parciais de 43-24, 31-31, 39-32 e 19-22 contam a história deste encontro da Conferência Este.

No «Verdão», Neemias Queta acumulou 4:20 minutos, mas apenas com uma falta na ficha de jogo. Quanto aos colegas, Tatum foi a estrela mais cintilante, com 37 pontos e dez assistências.

Uma vez que atingiram os 29 triplos, os Celtics igualaram o melhor registo na NBA.

✅ Set a franchise record ✅ Tied the NBA record And that was just Game One 😏 pic.twitter.com/M6kIyikDSH — Boston Celtics (@celtics) October 23, 2024

Entre os visitantes, Brunson e McBride, ambos com 22 pontos, foram os mais inconformados.

Para o emblema de Boston, segue-se a visita a Washington, ao reduto dos Wizards, na madrugada de sexta-feira (meia-noite).

Por sua vez, os Knicks receberão os Indiana Pacers na madrugada de sábado (0h30).