Sem Neemias Queta um dia depois da grande noite do português diante dos Charlotte Hornets, os Boston Celtics perderam fora com os Atlanta Hawks por 112-102.

Três dias depois de terem sido derrotados em Boston, os Hawks deram o troco e somaram a 13.ª vitória consecutiva em casa, dando assim um passo importante rumo ao apuramento direto para os playoffs da Conferência Este.

Além de Neemias, os Celtics também não contaram com Jason Tatum, em gestão de esforço, e de nada valeram os 29 pontos, dez ressaltos e nove assistências de Jaylen Brown. Com este resultado, o conjunto do Massachusetts segue no segundo lugar da Conferência Este (50-25), atrás dos Detroit Pistons (54-21), que perderam fora por 114-110 com os campeões Oklahoma City Thunder num jogo decidido no prolongamento e no qual brilhou o canadiano Shai Gilgeous-Alexander, com 47 (!) pontos.

Destaque ainda para o triunfo dos San Antonio Spurs em casa sobre os Chicago Bulls por 129-114 numa grande noite de Victor Wembanyama, que somou 41 pontos e 16 ressaltos e alcançou o duplo duplo mais rápido da história da NBA: com 1:55 minutos jogados no segundo período, o francês atingiu o 10.º ressalto, superando um registo que pertencia a Jim Washington (St. Louis Hawks) desde 6 de março de 1966.

Também nesta segunda-feira à noite, os Los Angeles Lakers levaram a melhor na receção aos Washington Wizards por 120-101. Sem Luka Doncic, de fora devido a castigo, coube a LeBron James comandar a formação de LA com um triplo duplo traduzido em 21 pontos, dez ressaltos e 12 assistências na inscrição de mais um capítulo de história do veterano, que igualou Kareem Abdul-Jabbar no recorde de vitórias na carreira: 1.228 na soma da época regular e playoffs.

Os Lakers estão no terceiro lugar a Oeste (49-26), que é liderada pelos Oklahoma City Thunder (60-16), seguidos dos Spurs (57-18).