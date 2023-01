Os Boston Celtics, líderes da conferência Este da liga norte-americana de basquetebol (NBA), sofreram, na última noite, a terceira derrota seguida, ao perderem na receção aos New York Knicks, após prolongamento (117-120).

Julius Randle, com 37 pontos, foi o melhor marcador do encontro, contribuindo em boa parte para o triunfo da equipa visitante. Jayson Tatum foi o melhor dos Celtics, com um duplo-duplo: 35 pontos, aos quais acrescentou ainda 14 ressaltos.

Os Dallas Mavericks, mesmo privados de Luka Doncic durante quase todo o jogo – saiu durante o primeiro período com um entorse no tornozelo esquerdo e não voltou – venceu na visita aos Phoenix Suns (95-99), com Spencer Dinwiddie em destaque: 36 pontos, seis ressaltos e nove assistências.

A saída por lesão de Doncic:

Os Brooklyn Nets, mesmo com 40 pontos de Kyrie Irving, perdeu na receção aos Detroit Pistons (122-130).

Charlotte Hornets, Cleveland Cavaliers e Los Angeles Clippers também triunfaram.

Resultados da última noite:

Boston Celtics-New York Knicks, 117-120

Brooklyn Nets-Detroit Pistons, 122-130

Charlotte Hornets-Chicago Bulls, 111-96

Houston Rockets-Cleveland Cavaliers, 95-113

Phoenix Suns-Dallas Mavericks, 95-99

Los Angeles Clippers-San Antonio Spurs, 138-100

Algumas das melhores jogadas da noite: