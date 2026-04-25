Na noite em que foi considerado o quarto jogador que mais evoluiu esta temporada na NBA, Neemias Queta voltou a ser titular no triunfo dos Celtics em Filadélfia, por 108-100, que coloca Boston na frente da eliminatória por 2-1.

O poste português somou seis pontos, sete ressaltos e dois desarmes de lançamento, nos cerca de 13 minutos em que esteve em campo. A pouca utilização de Neemias deveu-se à acumulação de faltas pessoais cometidas, tendo atingido a quarta a um minuto do final do terceiro período.

Sem surpresa, Jayson Tatum e Jaylen Brown, ambos com 25 pontos, foram as figuras nos Celtics, que contaram ainda com o precioso contributo de jogadores vindos do banco, como Nikola Vucevic (11 pontos), Payton Pritchard (15 pontos) e Baylor Scheierman (seis pontos).

Nos 76ers, Tyrese Maxey ficou com o prémio de consolação de ter sido o melhor marcador do jogo, com 31 pontos.

Em Houston, os Los Angeles Lakers protagonizaram uma reviravolta impressionante e venceram pela terceira vez os Rockets (112-108, após prolongamento), na ronda inaugural do play-off da NBA.

A 25 segundos do fim, os Lakers perdiam por seis pontos (101-95), mas conseguiram levar o jogo para prolongamento com três lances livres convertidos por Marcus Smart e um triplo de LeBron James. No tempo extra, brilhou Smart com mais oito pontos, sendo decisivo para o triunfo.

Também na última madrugada, os San Antonio Spurs, sem o lesionado Victor Wembanyama, recuperaram a vantagem na eliminatória com os Trail Blazers (2-1) ao vencerem em Portland por 120-108.

Stephon Castle (33 pontos) e Dylan Harper (27 pontos e 10 ressaltos) lideraram os Spurs a um triunfo importante, depois da derrota em casa, no encontro anterior.