NBA: Celtics vencem com Neemias, Lakers assinam recuperação incrível
Poste português viu tempo de utilização ficar condicionado devido às faltas
Poste português viu tempo de utilização ficar condicionado devido às faltas
Na noite em que foi considerado o quarto jogador que mais evoluiu esta temporada na NBA, Neemias Queta voltou a ser titular no triunfo dos Celtics em Filadélfia, por 108-100, que coloca Boston na frente da eliminatória por 2-1.
O poste português somou seis pontos, sete ressaltos e dois desarmes de lançamento, nos cerca de 13 minutos em que esteve em campo. A pouca utilização de Neemias deveu-se à acumulação de faltas pessoais cometidas, tendo atingido a quarta a um minuto do final do terceiro período.
Sem surpresa, Jayson Tatum e Jaylen Brown, ambos com 25 pontos, foram as figuras nos Celtics, que contaram ainda com o precioso contributo de jogadores vindos do banco, como Nikola Vucevic (11 pontos), Payton Pritchard (15 pontos) e Baylor Scheierman (seis pontos).
Nos 76ers, Tyrese Maxey ficou com o prémio de consolação de ter sido o melhor marcador do jogo, com 31 pontos.
Em Houston, os Los Angeles Lakers protagonizaram uma reviravolta impressionante e venceram pela terceira vez os Rockets (112-108, após prolongamento), na ronda inaugural do play-off da NBA.
A 25 segundos do fim, os Lakers perdiam por seis pontos (101-95), mas conseguiram levar o jogo para prolongamento com três lances livres convertidos por Marcus Smart e um triplo de LeBron James. No tempo extra, brilhou Smart com mais oito pontos, sendo decisivo para o triunfo.
Também na última madrugada, os San Antonio Spurs, sem o lesionado Victor Wembanyama, recuperaram a vantagem na eliminatória com os Trail Blazers (2-1) ao vencerem em Portland por 120-108.
Stephon Castle (33 pontos) e Dylan Harper (27 pontos e 10 ressaltos) lideraram os Spurs a um triunfo importante, depois da derrota em casa, no encontro anterior.