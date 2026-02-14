CP3 out. Aos 40 anos, Chris Paul decidiu colocar um ponto final na carreira de basquetebolista, que lhe rendeu dois ouros olímpicos, em 2008 e 2012, e várias distinções individuais, tendo-lhe faltado, ainda assim, o anel de campeão da NBA.

«Depois de 21 anos, despeço-me do basquetebol. Apesar de o capítulo de ser um jogador da NBA se ter fechado, o basquetebol vai estar sempre enraizado no meu ADN», escreveu o jogador nas redes sociais, onde oficializou o adeus.

Entre os anos de 2005 e 2026, Chris Paul representou os New Orleans Pelicans, os Houston Rockets, os Oklahoma City Thunder, os Phoenix Suns, os Golden State Warriors, os San Antonio Spurs e os Los Angeles Clippers, estes em duas ocasiões, a última das quais esta temporada.

A segunda passagem pelos Clippers terminou de forma abrupta, em dezembro do ano passado, poucos dias depois de o base ter anunciado que iria terminar a carreira no final desta época.

Chris Paul esteve por 12 vezes no jogo All-Star da NBA e é o segundo jogador da história da competição com mais assistências (12.552) e roubos de bola (2.728), tendo ainda ultrapassado os 20 mil pontos marcados. Foi igualmente eleito o rookie do ano, em 2006.

A única vez que atingiu a final da NBA aconteceu em 2021, ao serviço dos Phoenix Suns, tendo-a perdido para os Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo.