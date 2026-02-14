NBA: Chris Paul anuncia fim da carreira aos 40 anos
O base conquistou dois ouros olímpicos e foi uma das figuras da Liga norte-americana de basquetebol nas últimas duas décadas
CP3 out. Aos 40 anos, Chris Paul decidiu colocar um ponto final na carreira de basquetebolista, que lhe rendeu dois ouros olímpicos, em 2008 e 2012, e várias distinções individuais, tendo-lhe faltado, ainda assim, o anel de campeão da NBA.
«Depois de 21 anos, despeço-me do basquetebol. Apesar de o capítulo de ser um jogador da NBA se ter fechado, o basquetebol vai estar sempre enraizado no meu ADN», escreveu o jogador nas redes sociais, onde oficializou o adeus.
Entre os anos de 2005 e 2026, Chris Paul representou os New Orleans Pelicans, os Houston Rockets, os Oklahoma City Thunder, os Phoenix Suns, os Golden State Warriors, os San Antonio Spurs e os Los Angeles Clippers, estes em duas ocasiões, a última das quais esta temporada.
A segunda passagem pelos Clippers terminou de forma abrupta, em dezembro do ano passado, poucos dias depois de o base ter anunciado que iria terminar a carreira no final desta época.
Chris Paul esteve por 12 vezes no jogo All-Star da NBA e é o segundo jogador da história da competição com mais assistências (12.552) e roubos de bola (2.728), tendo ainda ultrapassado os 20 mil pontos marcados. Foi igualmente eleito o rookie do ano, em 2006.
A única vez que atingiu a final da NBA aconteceu em 2021, ao serviço dos Phoenix Suns, tendo-a perdido para os Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo.