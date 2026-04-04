O jovem Cooper Flagg assinou uma exibição histórica, ao marcar 51 pontos na derrota dos Dallas Mavericks frente aos Orlando Magic (138-127), tornando-se o primeiro adolescente a alcançar tal marca num jogo da NBA em Dallas. O número um do draft brilhou sobretudo no último período, com 24 pontos, numa noite em que a sua equipa somou a 14.ª derrota consecutiva em casa.

O encontro ficou ainda marcado por momentos de tensão, com o treinador Jason Kidd e o jogador Naji Marshall a serem expulsos após protestos por uma falta não assinalada sobre Flagg. A reação da equipa técnica parece ter servido de combustível ao jovem de 19 anos, que respondeu com uma exibição demolidora, convertendo 19 dos 30 lançamentos de campo e todos os sete lances livres.

Ao ser o nono rookie a conseguir 50 ou mais pontos num jogo, Flagg junta-se assim a uma lista composta por nomes como Allen Iverson ou Kareem Abdul-Jabbar.