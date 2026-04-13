A temporada realizada pelos Dallas Mavericks na fase regular da NBA foi, no global, dececionante, tendo ficado muito longe dos lugares de play-in, mas serviu para lançar um dos jovens mais entusiasmantes da atualidade.

No seu primeiro ano na NBA, Cooper Flagg liderou os texanos em toda a linha. Pertencem-lhe os totais mais elevados de pontos (1.473), ressaltos (466), assistências (316) e roubos de bola (84) da equipa, em 70 jogos.

Com isso, igualou um feito que apenas Michael Jordan havia alcançado desde 1973/1974. A época de estreia de Jordan na Liga norte-americana de basquetebol aconteceu em 1984/1985, já então ao serviço dos Chicago Bulls, e logo aí foi o jogador com mais pontos, ressaltos, assistências e roubos de bola da sua equipa.

Flagg, de 19 anos, foi eleito por três vezes o rookie do mês da NBA, tendo terminado a temporada com médias de 21 pontos, 6,7 ressaltos e 4,5 assistências por jogo.