Os Boston Celtics foram a San Francisco vencer o Golden State Warriors no primeiro jogo da final da NBA.

A equipa do Massachusetts perdia por 12 pontos à entrada para o quarto período, no qual foi arrasadora e implacável perante o «apagão» dos anfitriões.

Nos 12 minutos finais, o score foi de 40-16 favorável aos Celtics, que acabaram por triunfar por 120-108, impondo aos Warriors a primeira derrota caseira ao décimo jogo nestes playoffs.

Para esta recuperação notável da equipa que busca voltar a isolar-se no topo da lista das com mais anéis (18, mais um do que os Lakers), em muito contribuiu a performance do veterano Al Horford: seis triplos em oito tentativas e, no 4.º período, oito pontos consecutivos num total de 26.

Do lado dos Warriors, Steph Curry anotou seis triplos num primeiro período que concluiu com 21 pontos, o máximo numa final desde os 22 de Michael Jordan no quarto jogo da final de 1993 entre os Chicago Bulls e os Phoenix. Curry terminou o jogo com 34 pontos.

Refira-se que neste encontro as duas equipas ainda bateram o recorde de triplos em finais (40), com o Celtics a converterem 21 em 41 e os Warriors 19 em 45 lançamentos.

O jogo 2 da final da NBA está marcado para domingo, 5 de junho, novamente em San Francisco.