Rick Adelman, treinador e antigo jogador na NBA, faleceu aos 79 anos.

Com mais de mil vitórias na principal liga de basquetebol do mundo (1.042), Adelman detém o décimo maior número de triunfos na história da prova. Enquanto jogador atuou pelos San Diego Rockets (1968) e, ao longo de sete temporadas, registou uma média de 7,7 pontos, acabando por se retirar no fim da época de 1974/75.

«A carreira de Rick Adelman como técnico na NBA foi marcada por inovação, integridade e excelência», refere Rick Carlisle, treinador dos Indiana Pacers. «A natureza discreta e modesta esconde o impacto como um dos maiores técnicos da NBA de todos os tempos.»

De acordo com informação da ESPN, a causa da morte de Rick Adelman ainda não é conhecida.