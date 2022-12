Luka Doncic continua a escrever páginas na história da NBA. Na última madrugada, o esloveno foi decisivo para a vitória dos Dallas Mavericks ao tornar-se o primeiro jogador da história da competição a atingir um triplo-duplo com pelo menos 60 pontos e 20 ressaltos.

Na receção aos New York Knicks, Doncic anotou 60 pontos (máximo na carreira), 21 ressaltos, 10 assistências e ainda dois roubos de bola, sendo que acertou apenas dois triplos.

Os Mavs perderam todos os períodos, exceto o quarto, onde Doncic forçou o prolongamento e consequente vitória por 126-121.

Uma recuperação épica da turma de Dallas que perdia por nove pontos quando faltavam cerca de 30 segundo para o final do tempo regulamentar.

Já no último lance, a diferença era de dois pontos e Doncic dispôs de um lançamento livre. Falhou, enviando a bola à tabela, mas logo de seguida recuperou-a e atirou um lançamento que forçou o tempo extra, onde os Mavs triunfaram por 11-6, com sete pontos para o esloveno.

«Estou muito cansado, preciso de uma cerveja de recuperação», brincou no final do jogo.

Esta madrugada, marcou também o regresso às vitórias dos Los Angeles Lakers ao fim de quatro jogos.

A equipa de LA foi ao reduto dos Orlando Magic vencer por 129-110, com LeBron James a atingir a melhor marca de pontos no jogo (28). Thomas Bryant chegou aos 21 pontos e 10 ressaltos, enquanto Russell Westbrook atingiu um triplo-duplo (15 pontos, 13 ressaltos e 12 assistências), o terceiro da temporada quando lançado a partir do banco.

Nota ainda para os 48 pontos e 10 ressaltos de Embiid na derrota dos Philadelphia Sixers em casa dos Washington Wizards (116-11).

Os resultados da NBA na última madrugada:

Washington Wizards-Philadelphia 76ers, 116-11

Boston Celtics-Houston Rockets, 126-102

Indiana Pacers-Atlanta Hawks, 129-114

Toronto Raptors-Los Angeles Clippers, 113-124

Memphis Grizzlies-Phoenix Suns, 108-125

Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs, 130-114

Dallas Mavericks-New York Knicks, 126-121, ap

Golden State Warriors-Charlotte Hornets, 110-105

Sacramento Kings-Denver Nuggets, 106-113