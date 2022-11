Luka Doncic teve mais uma noite de gala e conduziu os Dallas Mavericks ao triunfo sobre os Los Angeles Clippers, por 103-101, na última madrugada.

No American Airlines Center, a equipa visitante chegou ao intervalo a perder por 19 pontos, mas o terceiro período foi de recuperação e a turma de LA até chegou a ficar em vantagem. Contudo, o sensacional Doncic apareceu e com 35 pontos e 11 ressaltos garantiu que a vitória não saía de Dallas. O triplo do esloveno a menos de 30 segundos do fim da partida decidiu o vencedor.

Doncic, de resto, completou o 25.º jogo da carreira com mais de 35 pontos, mais de 10 ressaltos e mais de cinco assistências. Tornou-se no terceiro jogador da história da NBA a atingir tais marcas antes dos 25 anos, depois de Oscar Robertson e Kareem Abdul-Jabbar.

No lado dos Clippers, nota para os 23 pontos de Paul George.

Os Dallas Mavericks seguem na quinta posição a Oeste, enquanto os Clippers ocupam o oitavo lugar.

Em boa forma esteve também Ja Morant com os Memphis Grizzlies que, ainda assim, saíram derrotados do terreno dos New Orleans Pelicans, por 113-102.

Morant contabilizou 36 pontos, oito assistências e quatro ressaltos numa noite sensacional no plano individual. Os Grizzlies até chegram ao último período com apenas dois pontos de desvantagem mas perderam por um parcial de 24-15, que valem agora o sexto lugar a Oeste. Os Pelicans são sétimos colocados.

Os resultados da última madrugada na NBA:

New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies, 113-102

Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers, 103-101

Utah Jazz-New York Knicks, 111-118

Portland Trail Blazers-San Antonio Spurs, 117-110

Sacramento Kings-Brooklyn Nets, 153-121