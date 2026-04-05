Os Denver Nuggets receberam e bateram os San Antonio Spurs por 136-134, num jogo que precisou de um prolongamento para ser decidido.

Nikola Jokic e Victor Wembanyama foram as grandes figuras da partida.

O pivô francês dos Spurs, terminou com um duplo-duplo, totalizando 34 pontos e 18 ressaltos. Números fantásticos que, no entanto, não foram suficientes para anular a exibição de Jokic, que também apontou um duplo-duplo, com 40 pontos e 13 assistências.

Ambas as equipas já garantiram um lugar nos playoffs desta época da NBA. Neste momento, a quatro jogos do fim da fase regular, Spurs e Nuggets ocupam, respetivamente, o 2.º e 4.º lugares da Conferência Oeste da NBA.

Nos outros jogos do dia, os Miami Heat venceram na receção aos Washington Wizards por 152-136, enquanto os Detroit Pistons foram até Filadélfia bater os 76ers por 116-93.