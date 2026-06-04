O base Jalen Brunson, com um grande quarto período, foi determinante para o triunfo dos New York Knicks no reduto dos San Antonio Spurs, por 105-95, no arranque da final da NBA.

O encontro chegou empatado (76-76) após três períodos, depois de os Spurs terem liderado por 14 (65-51), mas, nos derradeiros 12 minutos, Brunson, imparável, ditou a sua lei ao marcar 13 dos 30 pontos com que acabou o encontro.

O jogador dos Knicks concretizou primeiro oito pontos seguidos para passar o resultado de 86-86 para 86-94. Seguiu-se um 9-0 dos Spurs, também com oito pontos do francês Victor Wembanyama, que voltou a virar o resultado (95-94), marcou um triplo decisivo, com 1.51 minutos para jogar (95-97), e sentenciou o jogo (95-101) como novo lançamento, de dois pontos, a 37,8 segundos do fim.

Além de Brunson, destaque nos Knicks para os 18 pontos e 12 ressaltos de Karl-Anthony Towns, os 12 pontos de OG Anunoby no quarto período, para um total de 17, os 15 ressaltos de Josh Hart, implacável na defesa, e os 13 pontos do suplente Landry Shamet.

Os nove pontos de Mikal Bridges e os sete do suplente Jose Alvarado também foram importantes para os nova-iorquinos somarem a 12.ª vitória consecutiva nos play-offs, depois de viraram de 1-2 para 4-2 face aos Hawks e varrerem (4-0) os Philadelphia 76sixers e os Cleveland Cavaliers.

The Knicks win Game 1 on the road and become just the 3rd team in NBA history to win 12 STRAIGHT GAMES in a single postseason, joining the 2017 Warriors (15) and 1999 Spurs (12)!

New York takes their 1-0 series lead into Game 2 of the NBA Finals Friday at 8:30pm/et on ABC. pic.twitter.com/T4NmixV6Bf — NBA (@NBA) June 4, 2026

Por seu lado, e apesar de fraquíssimo nos lançamentos (seis em 21), Wembanyama liderou os Spurs com 26 pontos e 12 ressaltos, secundado pelos 17 pontos de Stephon Castle e os 16 de Julian Champagnie e do suplente Dylan Harper.

Estas prestações não evitaram, porém, que o conjunto de San Antonio perdesse o jogo, o fator casa e também a invencibilidade que tinha nos primeiros jogos em finais – tinham vencido sempre, em 1999, com os Knicks, 2003, 2005, 2007, 2013 e 2014.

A final, que só termina quando uma das equipas chegar aos quatro triunfos, prossegue na sexta-feira, de novo no Texas.