Os New York Knicks recuperaram de uma desvantagem de 22 pontos no quarto período para derrotarem os Cleveland Cavaliers por 115-104, após prolongamento, no primeiro jogo da final da conferência Este do play-off da NBA.

Depois de uma primeira parte equilibrada, os Cavs fugiram no marcador com um parcial de 35-23 no terceiro período e chegaram a bater nos 22 pontos de avanço, a oito minutos do fim do tempo regulamentar [93-71].

Os Knicks, com Jalen Brunson em plano de evidência [38 pontos], responderam com um parcial de 30-8 e selaram o empate a 101 pontos, com que o quarto período terminou, com um cesto de Brunson, a 19 segundos do fim.

No prolongamento, a equipa de Nova Iorque arrancou com um parcial de 9-0, que se revelou decisivo para o triunfo por 115-104.

Nos Knicks, Mikal Bridges [18 pontos] e Karl-Anthony Towns [13 pontos e 13 ressaltos] também se exibiram em bom plano, enquanto Donovan Mitchell [29 pontos] e Evan Mobley [15 pontos e 14 ressaltos] se evidenciaram nos Cavaliers.

O segundo jogo da final da conferência Este disputa-se na madrugada da próxima sexta-feira [01h00].

Antes, na próxima madrugada [01h30], Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs reencontram-se na final do Oeste. Os texanos venceram o primeiro jogo, também após prolongamento.