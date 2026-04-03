Os Los Angeles Lakers perderam por 139-96 na deslocação ao terreno dos campeões Oklahoma City Thunder. Luka Dončić saiu em lágrimas com uma lesão no tendão da coxa esquerda.

Depois de uma vitória arrancada a ferros frente aos Cavaliers, os Lakers somaram a 27.ª derrota da temporada. Num primeiro período que mostrou a superioridade dos Thunder (44-21), a equipa visitante nunca foi capaz de acompanhar o ritmo da formação de Gilgeous-Alexander - que esteve indefensável com 28 pontos, sete ressaltos e sete assistências em 29 minutos e 47 segundos - e companhia.

No segundo, os Thunder continuaram com a avalanche ofensiva e venceram por 38-30. No terceiro período as contas complicaram-se, ainda mais, para os Lakers com a lesão de Luka Dončić. O atleta esloveno lesionou-se sozinho e saiu em lágrimas.

Ora veja o momento:

Até ao final os Thunder mantiveram o controlo do jogo embora tenham perdido o último período por diferença de dois pontos (27-29) . Com esta vitória, a formação de Oklahoma ocupa o primeiro lugar da Conferência Oeste. Os Lakers, por sua vez, são terceiros.

Noutro jogo da noite, os Spurs, sem Victor Wembanyama, bateram os Clippers por 118-99 e ocupam a segunda posição da Conferência Oeste. Já os Clippers mantêm-se no nono lugar.

Outros resultados:

Hornets 127-107 Phoenix Suns

Detroit Pistons 113-108 Tiberwolves

Golden State Warriors 111-118 Cavaliers

Portland Trail Blazers 118-106 Pelicans