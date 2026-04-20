O play-off da NBA arrancou com uma grande surpresa em Detroit, onde os Pistons, que venceram a Conferência Este na fase regular, perderam diante dos Orlando Magic (112-101), vindos do play-in.

Foi a 11.ª derrota seguida para Detroit no seu pavilhão em jogos referentes ao play-off, numa sequência iniciada no longínquo ano de 2008.

Na última madrugada, Paolo Banchero, com 23 pontos e nove ressaltos, liderou os Magic para o triunfo, esvaziando o recorde de pontos em jogos do play-off da estrela dos Pistons, Cade Cunningham (39).

Avessos a sobressaltos, os campeões em título, Oklahoma City Thunder, superaram os Phoenix Suns por 119-84, com Shai Gilgeous-Alexander a chegar aos 25 pontos, números impulsionados pela eficácia na linha de lance livre (15 em 17), já que converteu apenas cinco dos 18 lançamentos de campo que fez.

Destaque ainda para o triunfo dos San Antonio Spurs frente aos Portland Trail Blazers (111-98). Victor Wembanyama somou 35 pontos, com cinco triplos convertidos, algo nunca antes visto num estreante no play-off da NBA.

O poste francês superou ainda um recorde da franquia que pertencia a Tim Duncan, autor de 32 pontos no seu primeiro jogo na fase a eliminar da Liga norte-americana de basquetebol, em 1998.

Pelos Trail Blazers, vindos do play-in, Deni Avdija destacou-se com um duplo-duplo (30 pontos e 10 ressaltos).

De recordar que, na noite do último domingo, os Boston Celtics, com Neemias Queta no cinco inicial, derrotaram os Philadelphia 76ers por 123-91.

A primeira ronda do play-off da NBA prossegue na próxima madrugada com os jogos Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors (00h00), New York Knicks-Atlanta Hawks (01h00) e Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves (03h30).