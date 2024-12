Estão definidas as meias-finais da NBA Cup. Houston Rockets e Atlanta Hawks juntaram-se aos Milwaukee Bucks e aos Oklahoma Thunder.

Comecemos pelos Rockets, que venceram os Golden State Warriors por 91-90.

Na equipa de Houston, o poste turco Alperen Sengun esteve em grande destaque, terminou o encontro com um duplo-duplo [26 pontos, 11 ressaltos, 5 assistências e 3 roubos de bola]. No entanto, os Rockets garantiram a vitória já muito perto do final da partida com um parcial incrível de 9-1, e vão jogar contra os Thunder.

No outro jogo da noite, os New York Knicks foram derrotados no Madison Square Garden pelos Atlanta Hawks por 100-108.

O destaque da partida foi para o base dos Hawks, Trae Young, que terminou o jogo também com um duplo-duplo [22 pontos, 10 assistências e 5 ressaltos] e nem mesmo Karl-Anthony Towns com uns espetaculares 19 pontos e 19 ressaltos conseguiu evitar a derrota da equipa de Nova Iorque.

Com este triunfo, os Hawks marcaram encontro com os Bucks na próxima fase da competição.

Veja aqui os resumos dos Rockets-Warriors e Knicks-Hawks: