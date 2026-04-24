Depois de terem anulado o “fator casa” dos Nuggets, os Minnesota Timberwolves adiantaram-se na eliminatória de abertura do play-off da NBA (2-1) com um triunfo por 113-96, no seu pavilhão.

Jaden McDaniels assinou um duplo-duplo (20 pontos e 10 ressaltos) e Ayo Dosunmu, que começou o jogo no banco, ficou muito perto de o imitar (25 pontos e nove assistências) nos Wolves.

Os Denver Nuggets, que nunca estiveram no comando do marcador, viram a sua grande figura, Nikola Jokic, somar 27 pontos (apesar de ter convertido apenas nove dos 36 lançamentos de campo de tentou) e 15 de ressaltos.

Numa das eliminatórias mais equilibradas da ronda, os Atlanta Hawks chegaram ao 2-1 frente aos New York Knicks graças a um lançamento convertido por CJ McCollum (23 pontos) a 12,5 segundos do fim, que fixou o resultado em 109-108.

Já os Toronto Raptors, que vinham de duas derrotas em Cleveland, venceram os Cavaliers no Canadá, por 126-104, no terceiro jogo da eliminatória.

A noite foi de glória para Scottie Barnes e RJ Barrett, que somaram, ambos, 33 pontos e fixaram novos máximos de carreira em jogos do play-off da NBA.