NBA: Neemias brilha mas não evita nova derrota dos Celtics
Poste luso soma 15 pontos, oito ressaltos e duas assistências frente aos Indiana Pacers (98-96)
Os Boston Celtics somaram nova derrota para a NBA, a terceira nos últimos quatro jogos, desta feita contra os Indiana Pacers (98-96).
Neemias Queta começou de início na equipa visitante e esteve em destaque com 15 pontos, oito ressaltos e duas assistências. De resto, o poste luso foi o quarto jogador dos Celtics com maior número de pontos no encontro.
A formação de Boston até entrou melhor e conseguiu chegar ao intervalo a vencer por três pontos, só que o terceiro período acabou por alterar o rumo dos acontecimentos. Payton Pritchard (Celtics) terminou com 23 pontos, mais do que qualquer outro jogador em campo, mas não foi suficiente para evitar o desaire frente ao último classificado da Conferência Este.
Desta forma, os Boston Celtics ocupam o terceiro lugar com 24 vitórias e 15 derrotas, apenas atrás dos New York Knicks e dos Detroit Pistons.
Assista aqui a um dos pontos de Neemias: