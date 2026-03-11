Neemias Queta e os Boston Celtics foram à arena dos San Antonio Spurs perder por 125-116.

O poste português esteve discreto durante os 19m18s que esteve em campo, tendo terminado com cinco pontos, quatro ressaltos e uma assistência. As coisas até começaram de forma equilibrada, com um empate a 58 a registar-se ao intervalo.

Só que o terceiro período acabou por ser decisivo e para tal contribuiu a exibição individual de Victor Wembanyama. Com um «duplo-duplo», o francês assinou 39 pontos e 11 ressaltos, sendo o elemento em claro destaque no conjunto da casa.

Esta foi, de resto, a 16.ª vitória dos Spurs nos últimos 15 jogos, a quinta de forma consecutiva, sendo que ocupam o segundo lugar da Conferência Oeste, apenas atrás dos Oklahoma City Thunder. Do outro lado, os Celtics seguem no segundo posto da Conferência Este, só atrás dos Detroit Pistons.

