Os Boston Celtics regressaram às vitórias na NBA e de forma assertiva na receção aos Brooklyn Nets (148-111), sendo que Neemias Queta esteve discreto, nos 14m53s que esteve na quadra.

Com um total de oito pontos, dois ressaltos e uma assistência, o poste luso protagonizou uma das jogadas do encontro, que mereceu um destaque especial nas redes sociais do clube. Nota para o «duplo duplo» de Nikola Vucevic, com 28 pontos e 11 ressaltos, sendo que Jaylen Brown ficou perto da mesma marca, ao terminar com 28 pontos e nove assistências.

De resto, os Celtics chegaram ao intervalo com nove pontos de vantagem, pelo que os últimos dois períodos terminaram com as dúvidas e garantiram uma vantagem folgada aos segundos classificados da Conferência Este, apenas atrás dos Detroit Pistons.

Assista aqui a um dos pontos de Neemias Queta:

Confira aqui os restantes resultados desta madrugada:

Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers, 122-119

Milwaukee Bucks-New York Knicks, 98-127

Dallas Mavericks-Memphis Grizzlies, 105-124

Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets, 127-121