Os Boston Celtics somaram a terceira vitória nos últimos quatro jogos da NBA, desta feita na receção aos Portland Trail Blazers (102-94), e com uma exibição discreta de Neemias Queta.

Com praticamente 22 minutos de utilização, o poste luso terminou o encontro com quatro pontos, quatro ressaltos e seis assistências, algo longe do melhor registo dos colegas de equipa.

Payton Pritchard foi uma das figuras do jogo, com 23 pontos, sendo que a formação de Boston chegou ao intervalo a vencer por 15 pontos. Os últimos dois «quartos» trouxeram um ligeiro ascendente dos Trail Blazers, que tiveram em Jerami Grant a figura de maior destaque (19 pontos).

Assim sendo, os Celtics mantêm o segundo lugar da Conferência Este (29 vitórias), apenas atrás dos Detroit Pistons, enquanto que a Oeste, os Portland Trail Blazers seguem no nono posto e com maior número de derrotas do que triunfos em 47 jogos (23 vitórias e 24 derrotas).