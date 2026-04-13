NBA: Neemias e estrelas de fora na vitória dos Celtics no fecho da fase regular
Lakers, sem Doncic, venceram os Utah Jazz. Wembanyama poupado na derrota dos Spurs frente aos Nuggets
Lakers, sem Doncic, venceram os Utah Jazz. Wembanyama poupado na derrota dos Spurs frente aos Nuggets
Sem Neemias Queta e as estrelas Jason Tatum e Jaylen Brown, os Celtics venceram em casa os Orlando Magic por 113-108 no último jogo da fase regular da NBA. A formação de Boston fechou a Conferência Este com o registo de 56 vitórias e 26 derrotas, apenas atrás dos Detroit Pistons, com 60 triunfos e 22 desaires.
Em destaque nesta última jornada esteve a vitória dos Lakers, ainda sem Luka Doncic, sobre os Utah Jazz por 131-107. Já os Spurs saíram derrotados por 128-118 na receção aos Denver Nuggets, num jogo com a ausência do francês Victor Wembanyama para o embate com Nikola Jokic.
A jornada desta noite (madrugada em Portugal) ditou o fecho da fase regular e os confrontos da fase dos play-offs da competição. A próxima fase começa na madrugada de dia 15 de abril, com o início dos play-ins, que vão contar com confrontos entre os 7.º a 10.º classificados de ambas as conferências.
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