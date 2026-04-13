Sem Neemias Queta e as estrelas Jason Tatum e Jaylen Brown, os Celtics venceram em casa os Orlando Magic por 113-108 no último jogo da fase regular da NBA. A formação de Boston fechou a Conferência Este com o registo de 56 vitórias e 26 derrotas, apenas atrás dos Detroit Pistons, com 60 triunfos e 22 desaires.

Em destaque nesta última jornada esteve a vitória dos Lakers, ainda sem Luka Doncic, sobre os Utah Jazz por 131-107. Já os Spurs saíram derrotados por 128-118 na receção aos Denver Nuggets, num jogo com a ausência do francês Victor Wembanyama para o embate com Nikola Jokic.

A jornada desta noite (madrugada em Portugal) ditou o fecho da fase regular e os confrontos da fase dos play-offs da competição. A próxima fase começa na madrugada de dia 15 de abril, com o início dos play-ins, que vão contar com confrontos entre os 7.º a 10.º classificados de ambas as conferências.