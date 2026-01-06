Neemias Queta esteve em destaque na vitória dos Boston Celtics sobre os Chicago Bulls no TD Garden.

O poste português esteve em campo 24:35 minutos e anotou 13 pontos (6/9 em lançamentos de campo), 13 ressaltos num triunfo por 115-101 que começou a desenhar-se logo no primeiro período, que a equipa da casa fechou já com uma vantagem 17 pontos.

Para a quarta vitória seguida e oitava nos últimos nove jogos contribuíram também muito os oito triplos de Anfernee Simons, que fechou a noite com 27 pontos, e também o acerto de Payton Pritchard, com 21 pontos.

Os Boston Celtics seguem no segundo lugar da Conferência Este com 23 vitórias e 12 derrotas, apenas atrás dos Detroit Pistons, que arrasaram os New York Knicks por 121-90 e aumentaram o pecúlio para 27-9.

Em termos absolutos, a melhor equipa da fase regular continuam a ser os campeões Oklahoma City Thunder (30-7), que ainda assim sofreram uma pesada derrota caseira diante dos Charlotte Hornets por 124-97.

Na noite desta segunda-feira, destaque ainda para o triunfo dos Houston Rockets sobre os Phoenix Suns por 100-97. Com um triplo a um segundo do fim, o veterano Kevin Durant, que terminou a noite com 26 pontos e dez ressaltos, resolveu a partida.

OUTROS RESULTADOS

Toronto Raptors-Atlanta Hawks, 118-100

Philadelphia 76ers-Denver Nuggets, 124-125

Los Angeles Clippers-Golden State Warriors, 103-102

Portland Trail Blazers-Utah Jazz, 137-117