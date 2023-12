Neemias Queta contribuiu para a 16.ª vitória em 16 jogos dos Boston Celtics em casa nesta temporada da NBA.

O poste português esteve em campo 14:27 minutos no triunfo à tangente sobre os Toronto Raptors: nesse período somou seis pontos (3 em 3), cinco ressaltos e uma assistência.

Jaylen Brown, que falhara o último jogo devido a uma lesão nas costas, foi a figura do encontro, com 31 pontos, dez ressaltos e seis assistências.

Os Boston Celtics lideram a Conferência Este e são também a equipa com o melhor registo da fase regular, com 25 vitórias e seis derrotas.

Na noite desta sexta-feira, destaque ainda para o triunfo esmagador dos Oklahoma City Thunder no reduto dos campeões Denver Nuggets por 119-93. Shai Gilgeous-Alexander, com 40 pontos, 14 lançamentos de campo em 20 convertidos e eficácia perfeita nos lances livres (10 em 10) foi o homem do jogo, ofuscando Nikola Jokic, que anotou 19 pontos, dez ressaltos e sete assistências.

OUTROS RESULTADOS:

Washington Wizards-Brooklyn Nets, 110-104

Orlando Magic-New York Knicks, 117-108

Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks, 111-118

Atlanta Hawks-Sacramento Kings, 110-117

Houston Rockets-Philadelphia 76ers, 127-131

Phoenix Suns-Charlotte Hornets, 133-119

Portland Trail-Blazers-San Antonio Spurs, 134-128