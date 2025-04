Os Boston Celtics bateram os Charlotte Hornets, no TD Garden, com um resultado confortável fixado em 130-94, na madrugada deste sábado.

O internacional português Neemias Queta foi utilizado durante 12 minutos, tendo este contribuído com um total de sete pontos, uma assistência e um ressalto. Payton Pritchard, com 22 pontos somados, foi a grande figura do encontro.

Foi o penúltimo desafio da temporada regular da NBA. Os Boston Celtics passam a somar 60 triunfos ao cabo de 81 encontros, o que os deixa na vice-liderança da Conferência Este, atrás dos Cleveland Cavaliers.

Já os Denver Nuggets garantiram o lugar nos playoffs da NBA após a vitória sobre os Memphis Grizzlies por 117-109 em casa, com Nikola Jokic a realizar uma excelente partida.

Além disso, com a vitória dos Bucks sobre os Pistons, por 125-119, ficaram definidos os primeiros confrontos nos playoffs da conferência Este - Knicks-Pistons e Pacers-Bucks.

Jokic is officially the third player ever to average a triple-double in a season in NBA history 🃏🔥 pic.twitter.com/r9BG73HBW1