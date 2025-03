Neemias Queta teve uma noite de aprendizagem durante a madrugada desta sexta-feira. Diante dos Philadelphia Sixers, o poste luso-guineense começou o jogo com reprimendas do treinador Joe Mazzula, mas acabou a fazer a diferença no triunfo dos Celtics.

Queta foi titular, o que não é muito habitual, teve um primeiro quarto «hesitante», nas palavras do treinador. Num desconto de tempo acabou por levar uma reprimenda do treinador e ficou alguns minutos no banco.

Depois disso, acabou por ser importante. Registou oito pontos, nove ressaltos e quatro assistências durante os 24 minutos em que esteve em ação dentro da quadra.

Os Boston Celtics ficam na vice-liderança da Conferência Este, apenas atrás dos Cleveland Cavaliers. Já os Philadelphia Sixers, são 12.º classificados, com 21.

Depois do jogo, o treinador Joe Mazzulla explicou as palavras dirigidas ao jovem basquetebolista. «Achei que estava a hesitar muito e falhou algumas vezes no cesto. Disse-lhe ontem que acredito verdadeiramente que ele tem uma oportunidade de ser um bom jogador nesta liga. Acredito mesmo nele e tem uma oportunidade de ser bom», disse.

O jogo ficou marcado ainda por um momento insólito. Derrick White, uma das figuras dos Celtics, levou uma cotovelada e perdeu um dente no meio da quadra.