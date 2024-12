Os Boston Celtics perderam em casa com os Memphis Grizzlies por 127-121.

Neemias Queta jogou 17:25 minutos e somou cinco pontos, sete ressaltos (seis defensivos), uma assistência e um desarme de lançamento.

Os campeões em título ainda recuperaram de uma desvantagem de 14 pontos no início do terceiro período, mas os Grizzlies voltaram depois a passar para a frente, com Ja Morant (32 pontos, nove ressaltos e nove assistências) e Jarem Jackson Jr. (27 pontos e nove ressaltos) em plano de destaque.

Esta foi a quinta derrota dos Boston Celtics na fase regular, na qual seguem no segundo lugar da Conferência Oeste, apenas atrás dos Cleveland Cavaliers, que têm um registo de 21-3 e são a melhor equipa da época em termos absolutos.