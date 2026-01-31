Paul George, de 35 anos, foi castigado com 25 jogos de suspensão por violar a política de antidopagem da NBA. O norte-americano dos Philadelphia 76ers tomou um medicamento proibido.

Na presente temporada – marcada por sucessivas lesões – o campeão olímpico em 2016 regista médias de 16 pontos, cinco ressaltos e quatro assistências, ao cabo de 27 encontros.

«Nos últimos anos falei da importância da saúde mental e, à procura de um tratamento para um recente problema pessoal, cometi o erro de tomar um medicamento inapropriado. Assumo plena responsabilidade pelas minhas ações e peço desculpa aos Philadelphia 76ers. Estou focado em aproveitar este tempo para assegurar que a minha mente e o meu corpo estejam nas melhores condições», referiu à ESPN.

Paul George pode voltar a jogar na NBA no final de março, quando os Philadelphia 76ers receberem os Chicago Bulls. Face a este castigo, o norte-americano vai deixar de receber 11,7 milhões de dólares – cerca de 9,8 milhões de euros – do salário anual de 51,7 milhões.