Entre a noite de sexta-feira e madrugada de sábado muito espetáculo decorreu em vários campos da NBA. Comecemos esta rápida viagem por Detroit, onde os Pistons voltaram a vencer, encerrando a sequência de 28 derrotas consecutivas. O desaire frente aos Toronto Raptors cravaria um marco histórico, pois seria a primeira equipa a atingir as 29 derrotas consecutivas.

Contudo, tal não aconteceu. À boleia de Cade Cunningham (30 pontos e 12 assistências), a turma de Monty Williams encontrou a via para novo triunfo. Ainda assim, os fantasmas de jogos anteriores pairaram durante alguns minutos, uma vez que os Raptors ameaçaram desfazer a vantagem caseira conseguida até ao intervalo, quando o marcador assinalava 52-44 (parciais de 25-24 e 27-20).

Na segunda parte os quartos foram de 38-42 e 39-41. Ou seja, quando soou a derradeira buzina, os Pistons lideravam o resultado apenas por dois pontos. Assim, a equipa de Detroit arrancou a ferros o triunfo, contrariando as exibições do camaronês Siakam (35 pontos), do alemão Schroder (30 pontos e nove assistências), de Gary Trent (24 pontos) e de Scott Barnes (22 pontos e nove ressaltos).

Os Pistons continuam no fundo da Conferência Este, com três triunfos em 32 jogos. Por sua vez, os Raptors estão no 12.º posto, com 12 vitórias em 32 jogos, afastando-se dos lugares de play-offs.

Um histórico surpreende, outros três caem

Nesta Conferência Este, e em lugar com direito a eliminatória de acesso aos play-offs, estão os Chicago Bulls, com 15 vitórias em 34 jogos. Este histórico da NBA surpreendeu na receção aos Philadelphia 76ers, vencendo por 150-92. Os Bulls arrecadaram todos os parciais (21-17, 35-31, 24-23, 25-21) e impuseram a décima derrota do – ainda – terceiro classificado desta conferência. A equipa de Philadelphia tem 22 vitórias em 32 partidas.

Entre os históricos, mas da Conferência Oeste, os Golden State Warriors encaixaram o terceiro desaire consecutivo, o 17.º em 32 partidas. Desta vez, às mãos dos Dallas Mavericks (122-132), Curry e companhia não conseguiram parar o impetuoso Dončić (39 pontos e 10 assistências).

A formação de Dallas é 6.ª na Conferência Oeste. Por sua vez, os Warriors seguem no 11.º lugar e fora dos lugares de acesso aos play-offs.

Também na Conferência Oeste, outro histórico, os Lakers, perderam na visita aos Minnesota Timberwolves (108-106). A espetacular exibição de Anthony Davis (33 pontos, 17 ressaltos e oito assistências) - acompanhada pelo brilho de Lebron James (26 pontos) - foi insuficiente para aproximar a equipa de Los Angeles dos lugares de acesso direto aos play-offs.

Quanto aos Timberwolves, os “lobos” somaram a 24.ª vitória em 31 jogos e lideram a conferência.

Por fim, e numa noite de algumas surpresas, os Miami Heat – quintos na Conferência Este – foram derrotados na visita aos Utah Jazz, 12.º na Conferência Oeste. O poste Adebayo conduziu os anfitriões a um importante triunfo (117-109).

Outro resultado na Conferência Este:

Indiana Pacers 140-126 New York Kcnicks

No dobrar do ano, pode acompanhar, a partir da meia-noite, nova partida de Neemias Queta. Os Boston Celtics, líderes da Conferência Este, recebem os San Antonio Spurs, últimos da Conferência Oeste.