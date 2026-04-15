Os Portland Trail Blazers garantiram o regresso, cinco anos depois, aos play-offs da NBA, depois de terem derrotado os Phoenix Suns (114-110), no play-in.

Oitavos classificados na fase regular da Conferência Oeste, os Blazers partiam com menos favoritismo do que os Suns, sétimos e que tinham a vantagem do fator casa, mas acabaram por garantir o regresso aos play-offs, nos quais vão defrontar os San Antonio Spurs, segundos, procurando voltar a vencer uma eliminatória, algo que não acontece desde 2019.

O israelita Deni Avdija foi o grande obreiro da vitória dos Blazers, ao marcar 41 pontos, aos quais juntou 12 assistências e sete ressaltos, tornando-se no primeiro jogador a conseguir pelo menos 40 pontos e 10 assistências em jogos do play-in.

Jrue Holiday (21 pontos) foi o outro jogador da equipa de Portland em destaque, com os 35 pontos de Jalen Green e os 22 de Devin Booker a serem insuficientes para os Phoenix Suns.

A equipa do Arizona ainda tem uma última hipótese de garantir o regresso aos play-offs da NBA, frente o vencedor do encontro entre os Golden State Warriors (décimos do Oeste) e Los Angeles Clippers (nonos).

Ainda vivos na luta pelos play-offs continuam os Charlotte Hornets (nonos no Este), depois de baterem os Miami Heat (décimos) por 127-126, após prolongamento, num encontro decidido nos instantes finais, com um lançamento de LaMelo Ball e um desarme de Miles Bridges no último lance.

Ball (30 pontos e 10 assistências) e Bridges (28 pontos, nove ressaltos e três desarmes de lançamento) foram mesmo as grandes figuras dos Hornets, com três jogadores dos Heat a passarem as duas dezenas de pontos - Davion Mitchell (28), Andrew Wiggins (27) e Tyler Herro (23).

Se os Heat terminaram a temporada, os Hornets têm ainda uma última oportunidade para voltarem aos play-offs, aos quais não chegam desde 2016, aguardando o derrotado do confronto entre os Orlando Magic (oitavos) e os Philadelphia 76ers (sétimos). O vencedor dessa partida encontra os Boston Celtics (segundos), do português Neemias Queta.