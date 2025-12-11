Enquanto lideram a Conferência Oeste da NBA, os Oklahoma City Thunder avançaram para as meias-finais da Taça da NBA, ao vencerem na receção aos Phoenix Suns, por 138-89 (38-23, 36-25, 36-24 e 28-17). Na madrugada desta quinta-feira, o inevitável Shai Gilgeous-Alexander brilhou pelos anfitriões com 28 pontos.

Nos Suns, Brooks (16 pontos), Goodwin (16 pontos) e Bouyea (14 pontos e seis assistências) foram os mais inconformados.

Na outra meia-final desta madrugada, os San Antonio Spurs venceram no reduto dos Los Angeles Lakers, por 132-119 (39-30, 31-28, 34-29 e 28-32).

Ainda que Doncic (35 pontos), Smart (26 pontos) e LeBron James (19 pontos e 15 ressaltos) tenham brilhado nos Lakers, o espetáculo repartido entre Castle (30 pontos, 10 ressaltos e seis assistências) e Fox (20 pontos) foi decisivo para este desfecho.

Assim, os Oklahoma City Thunder vão receber os San Antonio Spurs na madrugada de domingo (2h), na meia-final. Na outra eliminatória, os Orlando Magic recebem os New York Knicks na noite de sábado (22h30). Estes quatro emblemas almejam a estreia no palmarés da Taça da NBA.