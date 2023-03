A NBA anunciou esta quarta-feira que Ja Morant foi castigado com oito jogos na sequência do direto no Instagram em que se filmou num clube noturno com uma arma na mão, num gesto que representou «conduta prejudicial» para a liga norte-americana de basquetebol.

Esta suspensão já teve em conta os cinco jogos que o base dos Memphis Grizzlies perdeu e estende-se até 20 de março, pelo que o seu regresso está previsto para a madrugada de terça-feira, na receção aos Dallas Mavericks.

A investigação da NBA não conseguiu determinar se a arma era de Morant, nem se este a tinha levado para a discoteca ou alguém a entregou ao atleta. Além disso, ficou por provar que tivesse viajado com a equipa enquanto estava na posse da arma.

Morant tem somado polémicas nas últimas semanas, entre as quais uma alegada agressão a um adolescente. Por esta altura, já depois de também ter sido suspenso pela equipa, o basquetebolista de 23 anos está na Flórida a receber acompanhamento.