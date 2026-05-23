Os Oklahoma City Thunder levaram a melhor sobre os San Antonio Spurs por 123-108, no terceiro jogo da final da Conferência Oeste.

Após terem empatado a final com um triunfo por 122-113 na última quinta-feira, os Thunder deslocaram-se até ao reduto do adversário e chegaram ao intervalo com uma vantagem de sete pontos no marcador.

Ainda assim, o terceiro período acabou por marcar o jogo e tudo por culpa de um desaguisado entre jogadores de ambas as equipas. Tudo começou com uma disputa junto ao cesto, ao que se seguiram diversos empurrões, antes da equipa de arbitragem acalmar os ânimos.

Assista aqui ao momento:

De qualquer forma, nota para o «duplo-duplo» de Shai Gilgeous-Alexander, que terminou o jogo com 26 pontos e 12 assistências. Do outro lado, os mesmos 26 pontos de Victor Wembanyama não foram suficientes para o conjunto de San Antonio dar a volta ao marcador.

A vitória faz com que os Oklahoma City Thunder fiquem em vantagem nesta final de Conferência (2-1) e o quarto jogo está agora marcado para a madrugada desta segunda-feira, de novo em casa dos San Antonio Spurs.